Дивіться, як біля озера Вербне оновили прогулянкову зону

У листопаді біля озера Вербне розпочали будівельні роботи з благоустрою. Наразі їх майже завершили.

Про це пише видання “Вечірній Київ”.

На території біля озера встановили низку лавок та урн для відходів вздовж алей, додали чорнозем та насипали свіжий пісок на дитячих та спортивних майданчиках. Особливістю спортивної зони біля озера є створення спеціального інклюзивного майданчика для осіб з обмеженими можливостями.

Крім цього, у план проєкту входило відновлення пішохідного сполучення зони відпочинку та реконструкція сходів. Наразі оновлено 400 метрів прогулянкової доріжки, створено пандуси для забезпечення доступності, а також посаджені дерева у місцях, рекомендованих експертами.

Раніше ми писали, що озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником .

Фото: “Вечірній Київ”