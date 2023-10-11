Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником

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Наталія Габрух
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Озеро Вербне, що знаходиться в Оболонському районі столиці, оголосили ландшафтним заказником. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Сергій Попко, начальник КМВА сьогодні підписав Розпорядження «Про іхтологічно-ботанічний ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Вербне». Заказник оголошено з метою збереження та охорони водяної та наземної флори та фауни, серед яких різні види риб, молюски, а також підземних джерел. Зазначається, що заказник входить до природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання.

На озері планують створити умови для відпочинку та оздоровлення киян.

Сергій Попко підкреслює, що відповідальність за належний стан території заказника та додержання встановленого режиму території несе КП «Плесо».

Раніше ми писали, що на благоустрій озера Вербне хочуть витратити понад 10 млн гривень.

Фото: КМВА.

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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