У Львові на маршрут виїхав новий трамвай “Електрон”

У Львові на маршрут виїхав дев’ятий із 10 запланованих нових п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв марки “Електрон”.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Наразі трамвай курсує на маршруті № 9 – “Торф’яна – Залізничний вокзал” – у режимі “обкатка із пасажирами”. Уже від 27 лютого він працюватиме на маршруті № 8 – “Площа Соборна – Вернадського”. У ньому може поміститися 250 пасажирів.

Трамвай має широкі двері і низький рівень підлоги вагону, що дозволяє прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів. Це особливо зручно для пасажирів з дітьми та людей з обмеженою здатністю пересування.

Підлога вагону в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку.

Оновлення рухомого складу у Львові відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це стало можливим завдяки участі Львова у проєкті “Міський громадський транспорт України”, що є рамковим кредитом від ЄІБ. У межах проєкту місто отримало 17,4 млн євро кредиту на закупівлю десяти п’ятисекційних трамваїв.

Раніше ми писали, що Львів отримає від Швейцарії низькопідлогові трамваї .

Фото: Вікіпедія