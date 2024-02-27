В Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках

У Києві інспектори з паркування проводитимуть рейди і шукатимуть авто, які припарковані на велодоріжках та велосипедних смугах.

Про це повідомляє КМДА.

Припарковані на велосипедних смугах автівки будуть евакуйовувати, аби забезпечити безперешкодний рух для велосипедистів.

За здійснення порушень передбачене накладення штрафу та тимчасове затримання транспортного засобу згідно зі ст. 265-4 КУпАП.

У столиці велосипедні смуги розташовані за такими адресами:

на вулицях Михайла Грушевського, Турівській, Кирилівській, Генерала Шаповала, Остафія Дашкевича, Миколи Кибальчича, Уманській, Волоській, Борисоглібській, Генерала Алмазова, Бастіонній, Заньковецької, Князів Острозьких, Лаврській, Цитадельній, Лейпцизькій, Івана Мазепи, Ольгинській, Професора Підвисоцького, Михайла Омеляновича-Павленка, Басейній, Володимирській, Великій Житомирській, Січових Стрільців, Олеся Гончара, Ярославів Вал, Золотоворітській, Михайла Коцюбинського, Леонтовича, В'ячеслава Липинського, Ростиславській, Євгена Чикаленка, Вікентія Беретті, Труханівській, Тампере, Івана Микитенка, Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, Миколи Кибальчича, Гетьмана Павла Полуботка, Вінстона Черчилля, Сергія Набоки, Юрія Поправки, Академіка Білецького, Героїв Севастополя, Пилипа Козицького, Єреванській, Генерала Генадія Воробйова, Івана Світличного, Лондонській, Джохара Дудаєва, Олекси Тихого, Василя Чумака, Петра Ніщинського, Солом’янській, Гарматній, Кудрявській, Рейтарській, Стрілецькій, Антона Цедіка, Фролівській, Григорія Сковороди, Іллінській;

на проспектах Червоної Калини, Георгія Нарбута, Воскресенському, Соборності;

на бульварах Лесі Українки та Івана Котляревського;

на узвозах Вознесенський і Кудрявський;

на площі Слави;

у провулку Несторівському.

Раніше ми писали, що на Липинського встановили делініатори, щоб убезпечити велосмугу від паркування.

Фото: КМДА