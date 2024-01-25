До історичного будинку в центрі Полтави зводять поверх із газоблоків

До історичного будинку в центрі Полтави зводять другий поверх із газоблоків.

Про це пише видання «Полтавщина» із посиланням на телеграм-канал «Фонтанзамільйон».

Будинок на вулиці Державного прапора, 10 звели на рубежі ХІХ-ХХ століть. Двоповерхову споруду з одноповерховою прибудовою звели в стилі модерн.

Будинок не має статусу пам’ятки місцевого значення, повідомляють журналісти. Проте має цінність як елемент міського ареалу минулої епохи.

За інформацією журналістів, власник будівлі демонтував фігурний парапет старої будівлі і виклав із газоблоків другий поверх. Прибудову почали зводити кілька місяців тому.

Виконувачка обов’язків міського голови Катерина Ямщикова повідомила, що прибудова — самочинне будівництво. Жодних дозволів і погоджень міська рада не надавала. Перший заступник мера Валерій Пархоменко звернувся до прокуратури, поліції та містобудівної інспекції щодо наявності дозвільних документів на виконання робіт та проведення перевірки.

Раніше ми писали, що «Віденську кав'ярню» у Львові оштрафували за незаконну прибудову до пам’ятки архітектури.

Фото: «Полтавщина»