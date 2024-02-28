Жителі Броварів вимагають повернути місту історичну назву

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Наталія Габрух
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У центрі Броварів місцеві активісти провели акцію “Повернення місту історичної назви “Броварі”.

Про це повідомляє місцеве видання “Трибуна-Бровари”.

Активісти за допомогою болгарки вже змінили назву міста на інсталяції “Я люблю Бровари”, що розміщена навпроти міськради. Відтепер напис можна прочитати як "Я люблю Броварі".

Місцеві активісти озвучують історичні і лінгвістичні підстави для перейменування. Адже саме Броварі писав у своїх творах Тарас Шевченко, так досі пише і Ліна Костенко. Таку назву Броварів використовували й у минулому в літературі, в газетах, у документах, а також самі жителі в усному мовленні, а старожили та селяни Броварщини і досі так кажуть.

Раніше ми писали, що у Києві вулицю Отто Шмідта перейменували на честь князя Володимира Мономаха.

Фото: видання “Трибуна-Бровари”, з відкритих джерел

Як гадаєте, чи справді перейменують місто Бровари?
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Опубліковано: 28 лютого 2024
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