Київрада підтримала петицію щодо виділення 3,5 мільярда гривень на безбарʼєрність у 2024 році з бюджету міста.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

У відповіді зазначено , що на 765 наземних пішохідних переходах у 2024 році мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.

“Це у 3,5 рази більше, ніж планувалось проєктом міської цільової програми”, — коментують у ГО “Пасажири Києва”.

Також цьогоріч облаштують 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть. Крім цього, продовжать оновлювати громадський транспорт Києва з урахуванням потреб інклюзії.

Проте, жодної відповіді щодо дублювання підземних переходів регульованими наземними й будівництва трамвайних платформ не надали.

Це питання буде розглянуте на транспортній комісії Київради, яка відбудеться 28 лютого.

ГО “Пасажири Києва” також очікують на відповідні зміни в бюджеті 2024 року.

Раніше ми писали, привернути увагу до інклюзивності: у Києві активістка на асфальті робить написи перед бар’єрами .