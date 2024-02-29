Цьогоріч у кесоні на Оболоні відкриють громадський простір. Після війни — концерт-хол

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Ірина Маймур
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Цьогоріч у реконструйованому кесоні на Оболоні відкриють громадський простір “з вираженою артскладовою, переважно на військову тематику”.

“Ми знаходимося в пошуках куратора, який зможе сформувати експозиції, забезпечити їх ротацію та дотриматися вимог до стриманості та доречності заходів, що проводяться”, — повідомили БЖ на офіційній сторінці Кесона на Оболоні.

Оптимістичний початок роботи громадського простору — осінь 2024 року.

Після закінчення війни планують перекваліфікувати локацію у концерт-хол та завершити капітальний ремонт сценічної і звукової складових проєкту.

Нині триває монтаж утеплення задньої частини кесона. Зараз вона має вигляд суцільної цегляної кладки із шістьма симетричними "ілюмінаторами".

Потім її покриють, пофарбують та встановлять горизонтальні ламелі з кортен-сталі. Цей матеріал є стійким до атмосферної корозії.

Кесон на Оболоні почали будувати ще в 1926 році. Тоді він мав стати одним із секретних тунелів під Дніпром. Але початковий план так і не виконали, і в 1949 році будівництво остаточно закинули.

Нагадаємо що в 1993 році кесон передали в приватну власність. Пізніше його багато разів перепродавали.

Будівельні роботи на кесоні на Оболоні стартували у 2021 році. До цього з 2018-го там вели підготовчі роботи, які не потребували спеціальних дозволів.

Депутат Київради у вересні 2022 року повідомив, що кесон у парку “Наталка” реконструюють незаконно, без необхідних дозволів. Раніше активісти ГО «Парк Наталка» пропонували перетворити кесон на артпростір.

У травні 2023 року департамент міського благоустрою КМДА видав дозволи на будівельні та земляні роботи у парку “Наталка” ТОВ “Гювексхаус”, що проводить капітальний ремонт кесону.

Фото: Кесон на Оболоні

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Опубліковано: 29 лютого 2024
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