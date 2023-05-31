Як виглядатиме кесон на Оболоні після капітального ремонту: фінальні візуалізації

Департамент міського благоустрою КМДА видав дозволи на будівельні та земляні роботи у парку “Наталка” ТОВ «Гювексхаус», що проводить капітальний ремонт кесону.

Про це повідомляється на сторінці «Кесон на Оболоні» у Facebook.

Зазначається, що необхідність її переоформлення була пов’язана із зміною компанії – замовника капітального ремонту кесона та офіційної адреси об'єкта.

“Щодо заявленного терміну виконання робіт, 29 травня 2024 року, роз’яснюємо, що дата визначена автоматично і може бути скоригована як в один, так і в інший бік в залежності від динаміки реалізації проекту”, – йдеться у повідомленні.

Також на сторінці «Кесон на Оболоні» опублікували фінальні візуалізації об’єкту.

Нагадаємо, що депутат Київради у вересні 2022 року повідомив , що кесон у парку «Наталка» реконструюють незаконно. Раніше активісти ГО «Парк Наталка» пропонували перетворити кесон на артпростір.





