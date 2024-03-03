На Львівщині відкрили Алею пам’яті, присвячену полеглим захисникам України

У місті Дрогобич, що на Львівщині, у парку Степана Бандери, відкрили Алею пам'яті, щоб вшанувати захисників, які полягли захищаючи Україну від ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Авторкою ідеї та дизайнеркою проєкту виступила художниця Христина Соломчак, в якої війна забрала чоловіка та рідного брата.

На металевій конструкції Алеї розміщені світлини полеглих захисників та символіка їхніх військових підрозділів. На кожній зі світлин є QR-код, який містить детальну інформацію про військового.

Арку декорували вишиваним металевим орнаментом, який світитиметься в темну пору доби та білими птахами, які символізують душі полеглих воїнів.

42-метрову Арку виготовив на власній кузні ветеран російсько-української війни Леонід Федевич, спільно з синами.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави.

Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради