На Львівщині відкрили Алею пам’яті, присвячену полеглим захисникам України

161
Наталія Габрух
share share

У місті Дрогобич, що на Львівщині, у парку Степана Бандери, відкрили Алею пам'яті, щоб вшанувати захисників, які полягли захищаючи Україну від ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Авторкою ідеї та дизайнеркою проєкту виступила художниця Христина Соломчак, в якої війна забрала чоловіка та рідного брата.

На металевій конструкції Алеї розміщені світлини полеглих захисників та символіка їхніх військових підрозділів. На кожній зі світлин є QR-код, який містить детальну інформацію про військового.

Арку декорували вишиваним металевим орнаментом, який світитиметься в темну пору доби та білими птахами, які символізують душі полеглих воїнів.

42-метрову Арку виготовив на власній кузні ветеран російсько-української війни Леонід Федевич, спільно з синами.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави.

Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради

Чи подобається вам Алея пам’яті у Дрогобичі?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 03 березня 2024
share share
Українські музиканти випустили альбом-мюзикл про письменників “Розстріляного відродження” Українські музиканти випустили альбом-мюзикл про письменників “Розстріляного відродження” На Подолі активісти облаштували клумбу, щоб перешкодити паркуванню авто На Подолі активісти облаштували клумбу, щоб перешкодити паркуванню авто Велосмугу на Рейтарській додатково захистили стовпчиками Велосмугу на Рейтарській додатково захистили стовпчиками Кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України Кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.