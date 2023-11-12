У Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави

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Наталія Габрух
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Замість радянського пам’ятника екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у Дарницькому районі планують встановити пам’ятний монумент, а неподалік створити меморіальну алею слави. Про це повідомляє виконувач обов’язків голови Дарницької РДА Микола Калашник.

10 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення ряду пам’ятників. Один з них — пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець», що знаходиться в сквері між вулицями Костянтина Заслонова та Ялтинською у Дарницькому районі і тепер підлягає знесенню.

Наразі вирішується питання про встановлення пам’ятного монумента Героям російсько-української війни у парку Таращанець, замість радянського пам’ятника.

Також у Дарницькому районі планують створити алею слави загиблих Героїв-дарничан із фотографією та біографією кожного з них.

«Попередньо думаємо продовжити втілення задуманого на алеї дубів, що висаджуємо декілька років поспіль у памʼять загиблих захисників і захисниць, у парку Партизанської слави», — прокоментував в.о. голови Дарницької РДА.

Микола Калашник також зазначив про ініціативу щодо перейменування вулиці радянського партизана Костянтина Заслонова на честь полеглих Героїв-дарничан.

Раніше ми писали, що уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну та Щорсу у Києві.

Фото: Вікіпедія.

Опубліковано: 12 листопада 2023
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