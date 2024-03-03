Велосмугу на Рейтарській додатково захистили стовпчиками
Велосмугу на вулиці Рейтарській додатково захистили помаранчевими антипаркувальними стовпчиками.
Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.
На місці уже встановлені гумові відбійники, проте вони зовсім не заважають водіям паркуватися на велосмузі. Нові стовпчики мають цьому завадити.
Раніше ми писали, що в Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках.
Фото: Влад Панченко
Як вам нові антипаркувальні стовпчики?
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Опубліковано: 03 березня 2024
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