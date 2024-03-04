У Черкасах відкрили реабілітаційний центр для поранених військових Recovery

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Наталія Габрух
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Сучасний реабілітаційний центр Recovery розпочав роботу в Черкасах.

Про це повідомляють на офіційному сайті проєкту Recovery.

Це вже дев'ятий центр, який заснували Віктор та Олена Пінчуки.

Черкаський центр Recovery облаштовано з урахуванням вимог інклюзивності приміщень: широкі дверні прорізи, відсутність порогів, медичне антиковзке покриття підлоги, поручні в коридорах, санітарні кімнати для осіб на кріслах колісних та душові із сидіннями й поручнями.

Загалом, потужність реабілітаційного відділення розширено на 30 ліжок. Щорічно центр надаватиме безоплатну допомогу понад 1000 захисників і захисниць.

У центрі облаштовано два кабінети фізичної терапії, а також дві зали фізичної реабілітації. Також є кабінети для масажу, ерготерапії, терапії мовлення, психологічної підтримки, ординаторська, кабінети для медичного персоналу та інші службові приміщення.

Завдяки обладнанню, яке є у Recovery пацієнти зможуть відновлювати ходу, втрачені функції верхніх та нижніх кінцівок. З пораненими працюватимуть фахівці за індивідуальною програмою – лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мовлення та інші спеціалісти.

Раніше ми писали, що військовим пропонують безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом.

Фото: Recovery

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Опубліковано: 04 березня 2024
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