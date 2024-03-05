9 комфортних укриттів на правому березі Києва

Інклюзивне укриття на Солом’янці, сховище із місцями для сну на Печерську, smart укриття-коворкінг на КПІ — зібрали 9 комфортних місць на Правому березі, де люди можуть знайти безпечний притулок у разі повітряної тривоги.

Інклюзивне укриття на Солом’янці

На вулиці Борщагівській, 173/187 працює укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Його облаштувала ГО Fight For Right.

В укритті є доступна вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка (на випадок, якщо немає електрики), мнемосхема, інформаційні таблички тощо.

Проєкт здійснили за підтримки Посольства Великої Британії.

Укриття з місцями для сну на Печерську

На вулиці Лютеранській, 3 облаштували укриття, у якому одночасно можуть перебувати до 200 людей.

Усі ремонтні роботи проводили з дотриманням державних будівельних норм, оновили комунікації і встановили сучасні системи протипожежної безпеки та вентиляції.

В укритті облаштували комфортні місця для сидіння та сну, що дуже зручно під час нічних тривог.

Інноваційне укриття-коворкінг у бібліотеці КПІ

У книгосховищі центральної бібліотеки КПІ ім. І. Сікорського минулоріч відкрили простір CLUST SPACE, який поєднав у собі функції укриття та коворкінгу.

Простір відкрила команда CLUST. Дизайн-проєкт CLUST SPACE розробила студія Peker&Partners. Головний архітектур студії Павло Пекер має досвід реалізації подібних безпекових рішень в Іраку та Лівії.

Принцип простору — конструктор, який вирішує будь-яку бізнес-задачу. CLUST SPACE містить великий open space — зону для навчання, яка трансформується в лекторій, залу для конференцій та інших студентських івентів. Також у просторі є ігрова зона, кімнати для переговорів, зони для читання, кава-брейку, навчання в невеликих групах.

До того ж CLUST SPACE містить всю інфраструктуру для тривалого перебування в укритті: кімнати для відпочинку, кафетерій, вбиральні та душові.

Укриття на 300 осіб на Оболоні

Минулоріч у спеціалізованій школі № 252 ім. Василя Симоненка облаштували сучасне укриття. Там провели електротехнічні, сантехнічні та малярні роботи. Окремо встановили санвузли та облаштували витяжки.

Загалом в укритті може перебувати приблизно 300 осіб.

Укриття із душовими, санвузлами та вентиляцією в Голосіївському районі

У лютому минулого року на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського в Голосіївському районі обладнали укриття третього класу надійності — класичне бомбосховище.

Споруда глибоко занурена під землю. Її переобладнали під сучасне укриття. Для цього змонтували електрообладнання, встановили туалети та душові. Також у бомбосховищі є запаси води та вентиляція.

Укриття в “Мистецькому арсеналі”

У «Мистецькому арсеналі» також працює комфортне укриття. Воно функціонує в підвальному приміщенні в будівлі «Старий арсенал» за адресою вул. Лаврська, 10–12.

Укриття в школі на Солом’янці

В одній зі шкіл Соломʼянського району працює комфортне укриття площею 390 м2.

У сховищі обладнали класи для навчання. Там завжди є запас води.

“Залізне” укриття на Оболоні

На проспекті Володимира Івасюка, 38 працює комфортне укриття в приміщенні підземного переходу. Його зробили там, де колись була громадська вбиральня.

Тут є два виходи, один із них до кінця місяця мають зробити безбарʼєрним. Окрім цього, укриття забезпечене системною відеоспостереження, має віддалений доступ та цілодобовий звʼязок із диспетчерською службою. Площа приміщення дає змогу розмістити до 108 людей одночасно.

Укриття в “Охматдиті” з можливістю безперервного лікування

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” працює відремонтоване укриття. Минулоріч в укритті пофарбували стелю та стіни, демонтували підлогу та завезли необхідні меблі. Сховище забезпечили інженерними мережами, санвузлами та кімнатами для відпочинку, замінили систему вентиляції.

Для дітей додали нові іграшки, різноманітні ігри, книги, розмальовки, телевізор та інтернет. До того ж укриття має все необхідне для підтримки безперервного лікування.

Фото: ”Вечірній Київ”; Печерська РДА; Олексій Самсонов; Тимур Ткаченко; Борис Корпусенко