На Лютеранській облаштували укриття з місцями для сну

У Києві на вулиці Лютеранській, 3, що у Печерському районі міста облаштували укриття, у якому одночасно можуть перебувати до 200 людей.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Повідомляється, що всі ремонтні роботи проводилися з дотриманням державних будівельних норм, оновлено комунікації, встановлено сучасні системи протипожежної безпеки та вентиляції.

В укритті є зручні місця для сидіння та сну, що дуже зручно під час нічних тривог.