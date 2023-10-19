На Лютеранській облаштували укриття з місцями для сну

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Лютеранській, 3, що у Печерському районі міста облаштували укриття, у якому одночасно можуть перебувати до 200 людей.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Повідомляється, що всі ремонтні роботи проводилися з дотриманням державних будівельних норм, оновлено комунікації, встановлено сучасні системи протипожежної безпеки та вентиляції.

В укритті є зручні місця для сидіння та сну, що дуже зручно під час нічних тривог.

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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