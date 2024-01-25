З кафе, вбиральнями і душовими: у бібліотеці КПІ відкрили інноваційне укриття-коворкінг

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Ірина Маймур
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У книгосховищі центральної бібліотеки КПІ ім. І. Сікорського відкрили простір CLUST SPACE. Він поєднав у собі функції укриття та коворкінгу.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

Простір відкрила команда CLUST. Будівництво простору тривало 5 місяців.

Дизайн-проєкт CLUST SPACE розробила студія Peker&Partners. Головний архітектур студії Павло Пекер має досвід реалізації подібних безпекових рішень в Іраку та Лівії.

Принцип простору — конструктор, який вирішує будь-яку бізнес-задачу. CLUST SPACE містить великий open space — зону для навчання, яка трансформується в лекторій, залу для конференцій та інших студентських івентів. Також у просторі є ігрова зона, кімнати для переговорів, зони для читання, кава-брейку, навчання в невеликих групах.

До того ж CLUST SPACE містить всю інфраструктуру для тривалого перебування в укритті: кімнати для відпочинку, кафетерій, вбиральні та душові.

У майбутньому команда планує масштабувати проєкт на територію інших вищих навчальних закладів.

Раніше ми писали, що в лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції.

Фото: CLUST

Як вам інноваційне укриття?
Опубліковано: 25 січня 2024
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