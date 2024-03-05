Харків оголосив тендер на закупівлю 17 нових поїздів метро

Комунальне підприємство (КП) “Харківський метрополітен” спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосило тендер на закупівлю 17 нових п'ятивагонних потягів метро, оснащених переходами між вагонами повної ширини для пасажирів.

Про це пише pragmatika.media.

“Цей контракт буде фінансуватися Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) і регулюється керівництвом із закупівель ЄІБ”, — йдеться у повідомленні.

Компанія-виконавець повинна здійснити запуск нових потягів, встановити необхідне додаткове обладнання за потребою, а також забезпечити навчання персоналу метро для роботи на цих потягах.

На даний момент відбувається етап запрошення конкурсантів до участі. Термін подання заявок продовжується до 17 квітня 2024 року.

Раніше ми писали, що у Харкові станцію метро «Пушкінська» пропонують перейменувати на «Політехнічну».

Фото: з відкритих джерел