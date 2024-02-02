У Харкові станцію метро «Пушкінська» пропонують перейменувати на «Політехнічну»

Харківську станцію метро «Пушкінська» пропонують перейменувати на «Політехнічну» на честь Харківського політехнічного інституту.

З такою пропозицією виступили в пресслужбі самого вишу.

«У 1885 році саме тут, у цьому районі Харкова було створено перший у Східній Україні технічний виш, який сьогодні має назву НТУ «ХПІ». За майже 139 років існування Харківський Політех випустив сотні тисяч спеціалістів. Він — краса та гордість Харкова, і, здається, гідний увічнення. І вік зобов’язує, і здобутки», — зазначила керівниця пресcлужби НТУ ХПІ Олена Розова.

Вона пропонує перейменувати станцію метро «Пушкінська» на «Політехнічну», «Політех» або «Харківський Політех».

До того ж очільниця пресслужби зазначила, що викладачі та випускники Харківського Політеху мали відношення до промислового і економічного розвитку Харкова: створення метро, першого трамваю, електрифікації всього міста, великого будівництва. Тому Харківський Політех гідний власної станції метрополітену.

Нагадаємо, що нещодавно міська рада змінила назву вулиці Пушкінської на Сковороди, однак станція метро і досі носить ім’я російського поета.

Фото: Олена Розова