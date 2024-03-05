У центрі Львова трамвайні колії обгородили делінеаторами
Щоб запобігти блокуванню руху трамваїв ЛКП “Львівавтодор” встановило делініатори на перехресті вулиць Підвальна та Руська.
Про це повідомляють у ЛКП “Львівавтодор”.
“Часто поруч із майданчиком ЛеоПарковка — ЛКП “Львівавтодор”, який розташовується на розі вулиць Підвальна-Руська, недобросовісні водії хаотично паркували свої авто, що паралізувало рух трамваїв”, — йдеться у повідомленні.
Щоб забезпечити безперешкодний проїзд електротранспорту там встановили 17 делініаторів.
Раніше ми писали, що велосмугу на Рейтарській додатково захистили стовпчиками.
Фото: ЛКП “Львівавтодор”
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Опубліковано: 05 березня 2024