У Києві будують майданчик для вигулу та тренування тварин
Комунальне підприємство “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” розпочало будівництво майданчика для вигулу та тренування тварин.
Про це повідомили на сторінці Центру захисту тварин.
Майданчик будують у Деснянському районі, на вулиці Електротехнічній, 5а.
“Тепер нашим пухнастим друзям буде комфортніше гуляти, а у кінологів підприємства буде більше можливостей для тренувань, соціалізації та проведення часу з тваринами”, — зазначили у Центрі захисту тварин.
Раніше ми писали, що у Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак.
Фото: скриншот з відео Центру захисту тварин
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Опубліковано: 06 березня 2024
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