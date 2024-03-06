У Києві будують майданчик для вигулу та тренування тварин

Комунальне підприємство “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” розпочало будівництво майданчика для вигулу та тренування тварин .

Про це повідомили на сторінці Центру захисту тварин.

Майданчик будують у Деснянському районі, на вулиці Електротехнічній, 5а.

“Тепер нашим пухнастим друзям буде комфортніше гуляти, а у кінологів підприємства буде більше можливостей для тренувань, соціалізації та проведення часу з тваринами”, — зазначили у Центрі захисту тварин.

Раніше ми писали, що у Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак.

Фото: скриншот з відео Центру захисту тварин