У Києві будують майданчик для вигулу та тренування тварин

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Наталія Габрух
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Комунальне підприємство “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” розпочало будівництво майданчика для вигулу та тренування тварин.

Про це повідомили на сторінці Центру захисту тварин.

Майданчик будують у Деснянському районі, на вулиці Електротехнічній, 5а.

“Тепер нашим пухнастим друзям буде комфортніше гуляти, а у кінологів підприємства буде більше можливостей для тренувань, соціалізації та проведення часу з тваринами”, — зазначили у Центрі захисту тварин.

Раніше ми писали, що у Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак.

Фото: скриншот з відео Центру захисту тварин

Хотіли б, щоб більше таких майданчиків з’являлося у Києві?
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Опубліковано: 06 березня 2024
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