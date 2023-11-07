У Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак

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Ірина Маймур
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Уздовж Голосіївського проспекту на території парку імені Рильського створюють майданчик для вигулу собак.

Про це повідомляють у КП УЗН Голосіївського району.

Наразі на локації розчистили від чагарників 500 м.кв. простору.

За інформацією видання «Вечірній Київ» майданчик включатиме огороджену територію, лави для відпочинку господарів собак і необхідні снаряди для тренувань тварин. Також на локації встановлять урни для прибирання посліду за собаками.

Раніше ми писали, що в Україні запустили проєкт з порятунку тварин у зимові місяці.

Фото: КП УЗН Голосіївського району; Юлія Вівчарик/Unsplash

Опубліковано: 07 листопада 2023
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