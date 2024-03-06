Мінкульт відстояв позицію в суді щодо захисту Софії Київської від забудовників

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Наталія Габрух
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Міністерству культури та інформаційної політики вдалося утримати свою позицію в суді щодо захисту Софії Київської. Загрозою стала “реконструкція” комплексу “Прага”, що включає готель та офісні приміщення.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

В березні 2020 року Приватне акціонерне товариство “Л-Капітал” звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства культури України.

Забудовник просив надати погодження проєктної документації, щодо зведення прибудови та надбудови до готельно-офісного комплексу “Прага”. Тоді рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва позовні вимоги ПрАТ “Л-Капітал” були повністю задоволені.

“Проведення реставрації нежитлових будівель по вулицях Володимирській, 36 та Золотоворітській, 11 у запланованому вигляді призвело б до негативного впливу на візуальне сприйняття об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — компонента Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди. Це також могло порушити гармонійну історичну вісь, яка пролягає по вулиці Золотоворітській, забезпечуючи перспективний вид на купол Дзвіниці ансамблю Софії Київської”, — зазначають у МКІП.

Тоді МКІП довелося залучити до розгляду цієї справи Міністерство юстиції України, а також Департамент охорони культурної спадщини КМДА. Завдяки зверненню Уряду до Верховного Суду вдалося відновити розгляд справи і відстояти свою позицію в суді.

Раніше ми писали, що у центрі Києва до пам’ятки архітектури прибудували приміщення.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 06 березня 2024
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