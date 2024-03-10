У Києві меценати допоможуть озеленити території, пошкоджені внаслідок військових дій
У Києві меценати допоможуть з озелененням територій, які постраждали під час повномасштабної війни.
Про це повідомляє “Київзеленбуд”.
Озеленення проведуть у рамках проєкту “Post War Greening”.
“Це дасть можливість місту безоплатно отримувати рослини для озеленення локацій, які потребують відновлення”, — зазначив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Юрій Бахмат.
Відповідний меморандум “Київзеленбуд” підписав з ТОВ “Октава Капітал”.
Види рослин та місця висадження обиратимуть спільно з партнерами та громадськістю.
Раніше ми писали, що на Дніпровській набережній висадили кущі для захисту від шуму й пилу з дороги.
Фото: “Київзеленбуд”, з відкритих джерел
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Опубліковано: 10 березня 2024
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