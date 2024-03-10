У Києві меценати допоможуть озеленити території, пошкоджені внаслідок військових дій

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Наталія Габрух
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У Києві меценати допоможуть з озелененням територій, які постраждали під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє “Київзеленбуд”.

Озеленення проведуть у рамках проєкту “Post War Greening”.

“Це дасть можливість місту безоплатно отримувати рослини для озеленення локацій, які потребують відновлення”, — зазначив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Юрій Бахмат.

Відповідний меморандум “Київзеленбуд” підписав з ТОВ “Октава Капітал”.

Види рослин та місця висадження обиратимуть спільно з партнерами та громадськістю.

Раніше ми писали, що на Дніпровській набережній висадили кущі для захисту від шуму й пилу з дороги.

Фото: “Київзеленбуд”, з відкритих джерел

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Опубліковано: 10 березня 2024
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