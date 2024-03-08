На Дніпровській набережній висадили кущі для захисту від шуму й пилу з дороги

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Ірина Маймур
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Озеленювачі висадили на Дніпровській набережній “живі ширми” – живопліт із крупномірних кущів дерену білого Elegantissima.

Про це повідомили в Дарницькій РДА.

Така жива огорожа (живопліт) захищатиме від шуму й пилу та сприятиме покращенню екологічного середовища.

Цю технологію використовують також як фонову рослину – тобто своєрідний “захисний екран” від автомобільних магістралей.

Раніше ми писали, що на Подолі відновили газон, щоб зупинити стихійне паркування автівок.

Фото: Дарницька РДА

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Опубліковано: 08 березня 2024
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