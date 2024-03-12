У Києві через протизсувні роботи обмежать рух Дніпровським узвозом

12 березня частково перекриють Дніпровський узвіз.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”.

Рух транспорту обмежать з 11:00 до 17:00.

“Фахівці комунального підприємства в цей час здійснюватимуть протизсувні роботи з використанням спеціальної техніки вздовж Дніпровського узвозу”, — йдеться у повідомленні.

Киян просять врахувати інформацію під час планування поїздок містом.

Раніше ми писали, що скоро розпочнеться ремонт мосту Метро: скільки він триватиме та чи перекриють рух.

Фото: КП “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”