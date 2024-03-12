У Києві через протизсувні роботи обмежать рух Дніпровським узвозом
12 березня частково перекриють Дніпровський узвіз.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”.
Рух транспорту обмежать з 11:00 до 17:00.
“Фахівці комунального підприємства в цей час здійснюватимуть протизсувні роботи з використанням спеціальної техніки вздовж Дніпровського узвозу”, — йдеться у повідомленні.
Киян просять врахувати інформацію під час планування поїздок містом.
Раніше ми писали, що скоро розпочнеться ремонт мосту Метро: скільки він триватиме та чи перекриють рух.
Фото: КП “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”
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Опубліковано: 12 березня 2024