Скоро розпочнеться ремонт мосту Метро: скільки він триватиме та чи перекриють рух
Скоро на мосту Метро розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть рік.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Зазначається, що рух мостом повністю перекривати не будуть, тільки частково.
Раніше ми писали, що у КМДА спростували інформацію про можливе закриття частини "червоної" гілки метро через ремонт опор мосту Метро.
Минулої весни "Київавтодор" оголошував тендер на розробку проектно-кошторисної документації для реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро на суму 27 млн 183 тисячі гривень.
Нагадаємо, що Державна комісія з перевірки мостових споруд визнала аварійним міст Патона та Метро в Києві, а також кожен десятий міст в Україні.
Фото: Wikipedia
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Опубліковано: 29 лютого 2024