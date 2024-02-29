Скоро розпочнеться ремонт мосту Метро: скільки він триватиме та чи перекриють рух

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Валерія Гуржий
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Скоро на мосту Метро розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть рік.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Зазначається, що рух мостом повністю перекривати не будуть, тільки частково.

Раніше ми писали, що у КМДА спростували інформацію про можливе закриття частини "червоної" гілки метро через ремонт опор мосту Метро.

Минулої весни "Київавтодор" оголошував тендер на розробку проектно-кошторисної документації для реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро на суму 27 млн 183 тисячі гривень.

Нагадаємо, що Державна комісія з перевірки мостових споруд визнала аварійним міст Патона та Метро в Києві, а також кожен десятий міст в Україні.

Фото: Wikipedia

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Опубліковано: 29 лютого 2024
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