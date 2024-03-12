У Львові облаштують терапевтичний сад для реабілітації військових і людей із ПТСР

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Ірина Маймур
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У Львові облаштують сад відновлення для реабілітації військових та людей із посттравматичним стресовим розладом.

Ідею простору запропонував данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен, повідомляє Львівська міськрада.

Сад облаштують на базі центру реабілітації Unbroken. У ньому ростимуть різноманітні дерева та кущі, а садові зони поділять з урахуванням різних психологічних станів пацієнтів.

“Для мене велика честь мати змогу запровадити сади відновлення в Україні. Це дуже важливе рішення для ваших потреб. І тут я відчуваю неймовірну підтримку. Я хочу створити один-два пілотних проекти, навчити професіоналів, архітекторів з усієї України як з цим працювати. Я просто хочу, щоб таке було в кожному місті України”, – розповів Мікаель Колвілл-Андерсен.

Раніше ми писали, що терапевтичний сад за проєктом Мікаеля Колвілла-Андерсена облаштують у Києві.

Візуалізації: colville-andersen.cоm

Як вам ідея терапевтичного саду для реабілітації?
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Опубліковано: 12 березня 2024
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