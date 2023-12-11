У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції

У проєкті Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки закладають придбання двох нових кабін фунікулера.

На купівлю планують витратити не менше ніж 486 млн грн за 2 роки. З бюджету Києва — 178 млн грн, а залишок з інших джерел фінансування.

А на реставрацію станцій планують витратити — майже 356 млн грн за 2 роки з бюджету Києва.

Ці пункти в Міській цільовій програмі розвитку транспорту ще мають затвердити депутати Київради.

Раніше ми писали, що на Південному мосту проведуть протиаварійні роботи .

Фото: з відкритих джерел.