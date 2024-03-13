Лише 25 % пішохідних переходів у центрі Києва відповідають вимогам інклюзивності

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Ірина Маймур
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Лише 25 % пішохідних підходів у центрі Києва повністю відповідають вимогам інклюзивності — мають нормативне заниження і облаштовані тактильною плиткою.

Про це свідчить дослідження, яке провели студенти кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ ім. Шевченка під час практики в КП “Центр організації дорожнього руху”.

Зона дослідження охоплювала частини чотирьох адміністративних районів у центрі Києва.

Студенти виявили, що лише 25% пішохідних переходів на зазначеній території відповідають сучасним вимогам інклюзивності. 27% переходів є лише частково доступними і потребують усунення недоліків. А 48% взагалі не відповідають чинним нормам.

Зокрема, у Шевченківському районі, незважаючи на вищу кількість нормативних пішохідних переходів, поза вулицями з капітальними ремонтами доступність дуже точкова. Примітно, що в радіусі кілометра від УВП Українського товариства сліпих на вул. Глибочицькій, 72 наявний лише один пішохідний перехід з тактильною плиткою.

Це свідчить, що проблема недоступності пішохідних переходів середмістя Києва полягає не тільки у їхній відсутності, а й у поганій якості виконання робіт, зазначають у спільноті NE:Urban.

До того ж у зоні проведення дослідження зафіксували лише 9 острівців безпеки та 8 підвищених переходів, що вочевидь не є достатнім для центру міста жвавого мегаполісу.

Раніше ми писали, що після виходу шоу про безбар’єрність у Вінниці збільшили кількість інклюзивних трамваїв на маршрутах.

Фото: Антон Волович; Дослідження доступності пішохідних переходів у центральній частині Києв

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Опубліковано: 13 березня 2024
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