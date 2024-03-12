Після виходу шоу про безбар’єрність у Вінниці збільшили кількість інклюзивних трамваїв на маршрутах

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Ірина Маймур
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У Вінниці збільшили кількість низькопідлогових трамваїв і оновили дизайн розкладів після випуску шоу “Відвал ніг” про доступність міст.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

Перший випуск проєкту, в якому ветеран Олександр Терен перевіряв Вінницю на безбар'єрність, вийшов 13 лютого.

Уже 29 лютого Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міськради повідомив про збільшення низькопідлогових трамваїв на маршрутах і оновлення дизайну розкладів.

Відповідні зміни ввели з 1 березня.

Які саме зміни ввели?

  • Збільшили кількість інклюзивних трамваїв на маршрутах, зокрема в суботу та неділю. Також зменшили час очікування. Шість облаштованих платформою та відкидним пандусом трамваїв будуть виходити на маршрути № 1, 2, 4 та 5 щоденно.
  • Листи з розкладом руху удосконалили та зробили більш зручними для розуміння графіку курсування інклюзивних трамваїв. Низькопідлогові трамваї з пандусом позначили окремою рамочкою. Також у паперових розкладах руху відтепер є QR-код із посиланням на електронний графік руху транспорту.

Наразі КП “Вінницька транспортна компанія” має на балансі 144 трамваї. 9 із них – низькопідлогові.

До того ж днями встановили підйомник для маломобільних людей у музеї-садибі Пирогова.

Раніше ми писали, що український ветеран і письменник Олександр Терен запустив інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг або All інклюзив". Він на кріслі колісному досліджуватиме “найбільш відомі туристичні маршрути” різних міст і те, чи адаптовані вони для людей з інвалідністю опорно-рухового апарату.

Фото: Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міськради; Вінницька міська рада

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Опубліковано: 12 березня 2024
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