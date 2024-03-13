Ось як виглядатимуть літери для перейменованих станцій київського метро: відео

Триває процес створення нових букв для двох перейменованих станцій метро “Площа Українських Героїв” та “Звіринецька”.

Про це повідомляє КП “Київський метрополітен”.

Кожну літеру формують власноруч через унікальність історичного шрифта. Після цього літери покриють фарбою з бронзовим ефектом.

Шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль безоплатно створив історичні шрифти та особисто керує процесом виготовлення нових написів.

Раніше ми писали, коли на перейменованих станціях київського метро з’являться нові літери.

Фото: Богдан Гдаль