У Києві скасували торги на реставрацію будинку-пам’ятки, де жив Саксаганський

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Ірина Маймур
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У Києві скасували торги на реставрацію будинку-пам’ятки, де жив Панас Саксаганський. Аукціон не відбувся через відсутність пропозицій.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Реставрацію будівлі замовив Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Зазначається, що будинок постраждав внаслідок військової агресії рф. Під час реставрації мають посилити старі цегляні стіни металевим каркасом, заповнити шви стін та карнизів, очистити приміщення від сміття, заповнити шви у цегляній кладці, замінити двері на горощі на нові, демонтувати покрівлю, відливи та водостічні труби.

А ще з вікон знімуть грати та демонтують старі віконні та дверні коробки. Замість них встановлять металопластикові конструкції та зроблять точний профіль ліпного карниза стелі для того, щоб виготовити шаблон для відновлення.

Будинок мали відреставрувати до 15 жовтня 2024 року, а сам аукціон був призначений на 29 лютого.

Раніше ми писали, що історичному будинку в Києві, де жив Панас Саксаганський, загрожує небезпека, адже у його дворі планують звести 16-поверхівку.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 15 березня 2024
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