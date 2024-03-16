Павлівський сквер у Києві зроблять безбар’єрним

Павлівський сквер у Києві один з перших у черзі на реконструкцію під потреби людей з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

“Разом з Олександром Возним та експертами з безбар'єрності Ольгою Руднєвою, Уляною Пчолкіною оглянули Павлівський сквер. Він — один з перших у плані реконструкції, адже розташований поблизу реабілітаційного закладу для військових”, — написала Марина Хонда.

За підсумком зустрічі, підписали меморандум про взаєморозуміння між Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та Superhumans Center.

“Зміна будь-якого публічного простору має враховувати потреби всіх людей, зокрема людей з інвалідністю. Наша мета - створити інклюзивне середовище, де кожному буде комфортно”, — зазначила Марина Хонда.

Раніше ми писали, що у Львові на залізничному вокзалі встановлять ліфти і підвищать перони.

Фото: Марина Хонда