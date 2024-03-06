У Львові на залізничному вокзалі встановлять ліфти і підвищать перони

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Ірина Маймур
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На Львівському залізничному вокзалі планують підвищити перони та встановити ліфти. У такий спосіб вокзал пристосують до потреб маломобільних груп населення.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Львівської міськради, пише Tvoemisto.tv.

Зазначається, що на вокзалі збільшать висоту платформ і облаштують по три ліфти на кожен перон для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до поїздів.

Реконструкцію вокзалу проведе Укрзалізниця.

Нагадаємо, що незабаром оновлять ознакування на площі Двірцевій та в будівлі головного залізничного вокзалу. А біля входу до головної касової зали вокзалу облаштують пандус.

Візуалізації: ЛМР

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Опубліковано: 06 березня 2024
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