У Львові на залізничному вокзалі встановлять ліфти і підвищать перони

На Львівському залізничному вокзалі планують підвищити перони та встановити ліфти. У такий спосіб вокзал пристосують до потреб маломобільних груп населення.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Львівської міськради, пише Tvoemisto.tv.

Зазначається, що на вокзалі збільшать висоту платформ і облаштують по три ліфти на кожен перон для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до поїздів.

Реконструкцію вокзалу проведе Укрзалізниця.

Нагадаємо, що незабаром оновлять ознакування на площі Двірцевій та в будівлі головного залізничного вокзалу. А біля входу до головної касової зали вокзалу облаштують пандус.

Візуалізації: ЛМР