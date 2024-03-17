На бульварі Шевченка висадили італійські тополі

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Наталія Габрух
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У центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, висадили 30 тополь, подарованих меценатами.

Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.

Сорт висаджених тополь походить з Північної Італії та не викликає алергічної реакції. Дерево швидкозростаюче з добре розвиненою кореневою системою і стійке до міських умов.

У “Київзеленбуді” нагадали, що завдяки підтримці меценатів минулого року в Києві висадили майже 400 дерев, близько тисячі кущів і злакових рослин.

Раніше ми писали, що у Києві меценати допоможуть озеленити території, пошкоджені внаслідок військових дій.

Фото: КО “Київзеленбуд”

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Опубліковано: 17 березня 2024
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