На бульварі Шевченка висадили італійські тополі
У центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, висадили 30 тополь, подарованих меценатами.
Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.
Сорт висаджених тополь походить з Північної Італії та не викликає алергічної реакції. Дерево швидкозростаюче з добре розвиненою кореневою системою і стійке до міських умов.
У “Київзеленбуді” нагадали, що завдяки підтримці меценатів минулого року в Києві висадили майже 400 дерев, близько тисячі кущів і злакових рослин.
Раніше ми писали, що у Києві меценати допоможуть озеленити території, пошкоджені внаслідок військових дій.
Фото: КО “Київзеленбуд”
Опубліковано: 17 березня 2024
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