У Києві вперше за понад два роки перерви підсвітили Андріївську церкву

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Наталія Габрух
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У Києві підсвітили Андріївську церкву. Вечірня підсвітка запрацювала вперше за понад два роки.

Про це повідомляє видання ”РБК-Україна” з посиланням на гендиректорку Національного заповідника “Софія Київська” Нелю Куковальську.

Вечірнє освітлення храму припинили після його реконструкції. На це не вистачало коштів. Освітлення Андріївської церкви коштує близько 400 тис. грн на рік.

Невдовзі керівництво ”Софії Київської”почало шукати альтернативні способи вирішення цього питання. Допомогти зголосилися меценати. Інвестиційна компанія DOVGIY FAMILY OFFICE запропонувала заповіднику оплачувати освітлення. Керівництво “Софії Київської” погодилося. Адже, за словами гендиректорки, освітлення церкви зараз особливо важливе.

“Андріївська церква — архітектурна домінанта всього правого берега Києва. Її вечірнє освітлення зараз особливо важливе, адже українці гостро потребують моральної підтримки. Нам потрібне відчуття певної “норми життя”, що все буде добре”, — говорить Неля Куковальська.

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Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 18 березня 2024
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