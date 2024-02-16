На алеї ВДНГ відновили автентичні ліхтарі
На алеї ВДНГ відновили оригінальні ліхтарі. Йдеться про алею, що поєднує центральний вхід із Парком Гойдалок, Animal Park, дитмайданчиками, Лемурашником і рестораном “Прага”.
Про це повідомив гендиректор комплексу Євген Мушкін.
За його словами, з оригінальних матеріалів у ліхтарях залишилися тільки плафони. Усе інше згнило й потребувало повної заміни. Однак плафони — ті самі, якими вони були 66 років тому.
“Навіщо ми це зробили? Бо це питання безпеки й комфорту відвідувачів. А ще це зона охорони памʼяток архітектури, а тому збереження оригінальних опор було принциповим”, — пояснив Мушкін.
Раніше ми писали, що внаслідок російської ракетної атаки постраждали павільйони й оранжерея ВДНГ.
Фото: Євген Мушкін
Опубліковано: 16 лютого 2024
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