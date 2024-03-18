Гурт Within Temptation зняв кліп у Києві

Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняв у Києві кліп на пісню A Fool’s Parade, яку випустять 5 квітня.

Про це гурт повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Пісню Within Temptation записали спільно з українським музикантом Alex Yarmak.

“Ми щойно закінчили запис нашого музичного відео на A Fool’s Parade в Україні! Надзвичайно вдячні за цей досвід і теплий прийом усім людям, які брали в цьому участь. Ви всі дивовижні і дуже надихаєте нас”, — написав гурт у соцмережах.

Раніше ми писали, що гурт ДахаБраха випустив першу за два роки війни пісню: дивіться кліп.

Фото: Within Temptation/Instagram