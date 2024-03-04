Гурт ДахаБраха випустив першу за два роки війни пісню: дивіться кліп

Український гурт ДахаБраха випустив першу за два роки війни пісню. Це — композиція під назвою “У горлі ком” (A lump in your throat).

Про це гурт ДахаБраха повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

У відеокліпі використали знімки та відеоролики, які українці робили в укриттях по всій Україні під час атак ракетами та дронами.

Музиканти також закликали глобальну спільноту підтримати важливу петицію від Центру громадських свобод під назвою "Змусити Росію заплатити". Вона містить звернення до лідерів країн Великої сімки та держав-членів Європейського Союзу з проханням використати заморожені російські кошти для підтримки та відновлення України.

Раніше ми писали, що “Жадан і Собаки” та Ірена Карпа випустили пісню “Виживи” – дивіться кліп.

Фото: з відкритих джерел