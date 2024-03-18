У Замарстинівському парку у Львові облаштовують безбар'єрні доріжки

У Замарстинівському парку у Львові триває облаштування безбар'єрних доріжок.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Доріжки прокладають поруч з реабілітаційним центром UNBROKEN.

“У парку заплановано зробити кілька безбар'єрних стежок, які будуть переходити одна в одну та сполучатимуться із центральною алеєю і тренувальними майданчиками для реабілітації. Одна така доріжка – на стадії прокладання. Її вже тестують, зокрема тренери на кріслах колісних”, – розповіли у департаменті містобудування Львівської міської ради.

Роботи з облаштування доріжок планують завершити до кінця літа.

Раніше ми писали, що у Львові створили онлайн-карту з безбар’єрними закладами та місцями.

Фото: Львівська міська рада