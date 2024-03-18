У Замарстинівському парку у Львові облаштовують безбар'єрні доріжки
У Замарстинівському парку у Львові триває облаштування безбар'єрних доріжок.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Доріжки прокладають поруч з реабілітаційним центром UNBROKEN.
“У парку заплановано зробити кілька безбар'єрних стежок, які будуть переходити одна в одну та сполучатимуться із центральною алеєю і тренувальними майданчиками для реабілітації. Одна така доріжка – на стадії прокладання. Її вже тестують, зокрема тренери на кріслах колісних”, – розповіли у департаменті містобудування Львівської міської ради.
Роботи з облаштування доріжок планують завершити до кінця літа.
Раніше ми писали, що у Львові створили онлайн-карту з безбар’єрними закладами та місцями.
Фото: Львівська міська рада
Опубліковано: 18 березня 2024