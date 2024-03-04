У Львові створили онлайн-карту з безбар’єрними закладами та місцями

Львівський туристичний офіс створив карту “Доступне місто”, яка допоможе знайти безбар’єрні заклади та місця.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Наразі на карті вже позначені понад 100 доступних місць Львова, які для зручності розподілені на категорії.

Там можна знайти не лише місця харчування, а й музеї, театри, комунальні установи, муніципальні центри, заклади охорони здоров'я, парки та торговельно-розважальні центри, які відповідають усім нормам інклюзивності.

Основні переваги карти “Доступне місто”:

всі інклюзивні місця зібрані в одному місці;

зручний пошук: категорії об'єктів полегшують навігацію користувачам;

постійне оновлення: карту будуть поповнювати новими об'єктами для максимальної користі;

карта доступна на будь-якому пристрої з підключенням до інтернету, тож не потрібно завантажувати додаткові програми.

Переглянути карту можна за посиланням .

Раніше ми писали, що мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі зʼявились у застосунку “Київ Цифровий”.

Фото: Львівська міська рада