У Дніпровському районі відновили садочок, що постраждав від російських обстрілів
У Дніпровському районі Києва відновили дитячий садочок, який постраждав під час обстрілу.
Про це пише “Вечірній Київ”.
В ніч з 12 на 13 грудня 2023 року агресор завдав удару балістичними ракетами по Києву. Сили ППО успішно знищили всі 10 ворожих цілей. Однак, фрагменти однієї з ракет упали у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Остафія Дашкевича.
Тоді дитячий садок, що функціонував протягом 42 років, опинився в непридатному для використання стані. В результаті, 195 вихованців садка змушені були подолати значну відстань до найближчих дошкільних закладів, куди їх тимчасово перевели.
Нині у відремонтований садочок № 655 знову повернулися діти.
Садочок відбудували коштом благодійного фонду “Леруа Мерлен Солідарність”. Фонд виділив шість мільйонів гривень на будівельні матеріали та ремонтні роботи. У садочку замінили 125 вибитих вікон, встановили десяток нових вхідних і 50 міжкімнатних дверей, а також реставрували пошкоджені стіни.
Раніше ми писали, що у Бородянці відновили ліцей №1, який був майже повністю зруйнований росіянами.
Фото: “Вечірній Київ”