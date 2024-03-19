У Дніпровському районі відновили садочок, що постраждав від російських обстрілів

230
Наталія Габрух
share share

У Дніпровському районі Києва відновили дитячий садочок, який постраждав під час обстрілу.

Про це пише “Вечірній Київ”.

В ніч з 12 на 13 грудня 2023 року агресор завдав удару балістичними ракетами по Києву. Сили ППО успішно знищили всі 10 ворожих цілей. Однак, фрагменти однієї з ракет упали у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Остафія Дашкевича.

Тоді дитячий садок, що функціонував протягом 42 років, опинився в непридатному для використання стані. В результаті, 195 вихованців садка змушені були подолати значну відстань до найближчих дошкільних закладів, куди їх тимчасово перевели.

Нині у відремонтований садочок № 655 знову повернулися діти.

Садочок відбудували коштом благодійного фонду “Леруа Мерлен Солідарність”. Фонд виділив шість мільйонів гривень на будівельні матеріали та ремонтні роботи. У садочку замінили 125 вибитих вікон, встановили десяток нових вхідних і 50 міжкімнатних дверей, а також реставрували пошкоджені стіни.

Раніше ми писали, що у Бородянці відновили ліцей №1, який був майже повністю зруйнований росіянами.

Фото: “Вечірній Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 березня 2024
share share
Дивіться, яким може стати простір біля “Рейтарська Circle” після реконструкції Дивіться, яким може стати простір біля “Рейтарська Circle” після реконструкції На місці ірландського пабу “О’Коннорс” на Подолі відкрили скандинавський ресторан York На місці ірландського пабу “О’Коннорс” на Подолі відкрили скандинавський ресторан York У Києві планують спростити порядок встановлення меморіальних дощок У Києві планують спростити порядок встановлення меморіальних дощок У Києві на пішохідному “мосту Кличка” тріснуло скло У Києві на пішохідному “мосту Кличка” тріснуло скло
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.