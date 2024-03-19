У Дніпровському районі відновили садочок, що постраждав від російських обстрілів

У Дніпровському районі Києва відновили дитячий садочок, який постраждав під час обстрілу.

Про це пише “Вечірній Київ”.

В ніч з 12 на 13 грудня 2023 року агресор завдав удару балістичними ракетами по Києву. Сили ППО успішно знищили всі 10 ворожих цілей. Однак, фрагменти однієї з ракет упали у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Остафія Дашкевича.

Тоді дитячий садок, що функціонував протягом 42 років, опинився в непридатному для використання стані. В результаті, 195 вихованців садка змушені були подолати значну відстань до найближчих дошкільних закладів, куди їх тимчасово перевели.

Нині у відремонтований садочок № 655 знову повернулися діти.

Садочок відбудували коштом благодійного фонду “Леруа Мерлен Солідарність”. Фонд виділив шість мільйонів гривень на будівельні матеріали та ремонтні роботи. У садочку замінили 125 вибитих вікон, встановили десяток нових вхідних і 50 міжкімнатних дверей, а також реставрували пошкоджені стіни.

Раніше ми писали, що у Бородянці відновили ліцей №1 , який був майже повністю зруйнований росіянами.

Фото: “Вечірній Київ”