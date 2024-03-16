У Бородянці відновили ліцей №1, який був майже повністю зруйнований росіянами

У Бородянці завершили відновлення ліцею №1, який був майже повністю зруйнований російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

До повномасштабного вторгнення в закладі було 26 кабінетів та навчалося 500 дітей.

Будівля ліцею була знищена на 80%. Зокрема, вибиті вікна, двері, пошкоджені опорні конструкції, стіни, системи водо- та електропостачання, опалення.

Відбудувати заклад допоміг Уряд Литви. Ліцей реконструювали згідно із сучасними нормами та вимогами. Зокрема, утеплили фасад, встановили вікна, виконали внутрішні роботи.

Освітній простір повністю модернізували. Зокрема, облаштували атріум, де школярі зможуть проводити позакласні заходи, організовувати репетиції та відпочивати.

В класах та лабораторіях встановили сучасні меблі, інтерактивні панелі та комп’ютерну техніку. Також оновили їдальню — встановили найсучасніше обладнання для приготування гарячих обідів.

Для безпеки навчального процесу побудували укриття площею 1000 м2. Для маломобільних груп населення передбачений ліфт.

Вартість реконструкції ліцею та облаштування укриття склала понад 370 млн грн.

Раніше ми писали, що у Львові завершують відновлення будинку , який постраждав внаслідок обстрілів.

Фото: скриншоти з відео на сторінці Руслана Кравченко