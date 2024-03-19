Житній ринок на Подолі виставили на аукціон: його планують здати в оренду на 15 років

Житній ринок на Подолі у Києві планують здати в оренду на 15 років.

Таке оголошення з’явилося на Національній електронній біржі.

Аукціон відбудеться 25-го березня.

Стартова вартість оренди приміщення, загальною площею понад 11 тисяч квадратних метрів, складає 2,5 млн гривень, що приблизно дорівнює 220 гривень за квадратний метр.

В рамках домовленості орендар має за свій рахунок виконати капітальний ремонт або реконструкцію ринку, у тому числі відремонтувати дах, інженерні мережі та комунікації.

Капітальний ремонт повинен розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після підписання договору, в іншому випадку угоду з орендарем буде розірвано. Впродовж періоду виконання робіт орендар також зобов'язаний сплачувати орендну плату.

Призначення першого поверху ринку не зміниться і залишиться для торгівлі сільськогосподарською продукцією та іншим. На другому поверсі передбачається відкриття магазинів, ресторанів або інших підприємств.

Нагадаємо, що у 2022 році через відкритий аукціон частину приміщень ринку передали в оренду приватному інвестору Флоріану Болену. На першому поверсі планували залишити фермерський ринок, а на другому створити громадський простір з пивоварнею, сироварнею, пекарнею, фудкортами та дитячою зоною. Проте міська влада через суд розірвала договір оренди через те, що орендар не платив оренду та не розпочав обіцяний капітальний ремонт.

Також Євген Клопотенко заявляв , що він готовий залучати донорів, щоб фінансувати нагальні потреби, на які немає ресурсів у КП “Житній ринок”: від ремонту аварійного даху до розробки детальної проєктної документації для реконструкції простору.

Фото: Житній ринок/Facebook