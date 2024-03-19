Житній ринок на Подолі виставили на аукціон: його планують здати в оренду на 15 років
Житній ринок на Подолі у Києві планують здати в оренду на 15 років.
Таке оголошення з’явилося на Національній електронній біржі.
Аукціон відбудеться 25-го березня.
Стартова вартість оренди приміщення, загальною площею понад 11 тисяч квадратних метрів, складає 2,5 млн гривень, що приблизно дорівнює 220 гривень за квадратний метр.
В рамках домовленості орендар має за свій рахунок виконати капітальний ремонт або реконструкцію ринку, у тому числі відремонтувати дах, інженерні мережі та комунікації.
Капітальний ремонт повинен розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після підписання договору, в іншому випадку угоду з орендарем буде розірвано. Впродовж періоду виконання робіт орендар також зобов'язаний сплачувати орендну плату.
Призначення першого поверху ринку не зміниться і залишиться для торгівлі сільськогосподарською продукцією та іншим. На другому поверсі передбачається відкриття магазинів, ресторанів або інших підприємств.
Нагадаємо, що у 2022 році через відкритий аукціон частину приміщень ринку передали в оренду приватному інвестору Флоріану Болену. На першому поверсі планували залишити фермерський ринок, а на другому створити громадський простір з пивоварнею, сироварнею, пекарнею, фудкортами та дитячою зоною. Проте міська влада через суд розірвала договір оренди через те, що орендар не платив оренду та не розпочав обіцяний капітальний ремонт.
Також Євген Клопотенко заявляв, що він готовий залучати донорів, щоб фінансувати нагальні потреби, на які немає ресурсів у КП “Житній ринок”: від ремонту аварійного даху до розробки детальної проєктної документації для реконструкції простору.
Фото: Житній ринок/Facebook