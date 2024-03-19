Який вигляд можуть мати меморіальні дошки в Києві: дизайнер показав варіанти

Український дизайнер та співзасновник громадської організації “Агенти змін”, Олександр Колодько, розробив дизайн меморіальних дощок на честь пам'яті загиблих цивільних та військовослужбовців.

Про це Олександр Колодько написав у своєму Telegram-каналі.

“Звідки взагалі взялась ця задача: зараз дуже швидко встановлюють пам’ятні дошки у школах, а виглядають вони зазвичай як гранітні плити, чим нагадують надгробки й ретравматизують чи тригерять дітей. Плюс відсутність стандартів були першопричиною розробки табличок” — зазначив Олександр Колодько.

Перше рішення дизайнера — це розділення табличок на всіх, хто ніс службу (військових, нацгвардійців тощо), та загиблих цивільних, яких теж треба вшановувати. У зв’язку з цим він пропонує розділити візуально та використати шрифт UAF Memory для військових та загальний київський Proba Nav2 для інших.

Друге рішення — це додати приналежність у символах і додавати або символ роду військ, або комбатантський хрест (загальний символ для всіх), а для цивільних просто використати малий державний герб.

Третє рішення — на таблицях повинна бути прив’язка до місця або пояснення, чому вона встановлена саме тут, нагороди й відзнаки, ім’я й прізвище, позивний і підрозділ для військових, а також вік людини, щоб “осягнути не просто дати, а наскільки молоді були люди”. Також таблички повинні мати додатковий текст про обставини смерті, QR-код і короткий лінк.

Щодо матеріалів та технології, то питання поки відкрите. Але за словами дизайнера, найбільш нейтрально в середовищі виглядатиме алюміній.

“Технологія я певен має бути гравіювання та фарбування, як у Дніпрі. У конструкції не має бути зайвих “прикрашань” з мармуру чи чогось такого, бо це робить таблички занадто масивними”, — пише Олександр Колодько.

Раніше ми писали, що у Києві планують спростити порядок встановлення меморіальних дощок.

Фото: Олександр Колодько