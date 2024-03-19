У Києві планують спростити порядок встановлення меморіальних дощок

У Києві розробили новий порядок встановлення меморіальних дощок. Відповідний проєкт рішення вже зареєстрували в Київраді.

Про це повідомляє заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, у 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків у столиці збільшилася в 6 разів порівняно з 2021 роком.

Чинна процедура досить складна і тривала щодо погоджень, отримання дозволів, розпоряджень. Зараз Комісія згідно з Порядком збирається раз на 3-4 місяці. Це дуже довго і виснажливо для родин загиблих. Тому влада пропонує запровадити максимально спрощений порядок.

“По-перше, менший пакет документів треба зібрати. По-друге, делегуємо повноваження розглядати ці звернення райдержадміністраціям. Це скоротить строки розгляду та шлях від ініціативи встановити пам'ятну дошку до моменту реалізації”, — коментує голова підготовчої групи з розробки нового Порядку встановлення меморіальних дощок Вікторія Муха.

Крім цього, планують затвердити єдиний зразок меморіальної дошки, встановити чіткі вимоги до художнього оформлення та розміщення, утримання та їхнього обліку.

Раніше ми писали, що музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку.

Фото: Ужгородська міська рада / Facebook