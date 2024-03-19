У Святошинському районі з’явиться сквер Героїв ОУН
Скверу у Святошинському районі присвоять назву "Сквер Героїв ОУН".
Про це повідомляє Київська міська рада. Відповідний проєкт рішення опублікували 18 березня.
Сквер розташований на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського й вулиці Ореста Васкула.
Перейменування відбудеться з метою "вшанування учасників підпілля Організації українських націоналістів (ОУН) під час Другої світової війни та учасників російсько-української війни, що були членами ОУН або бійцями Батальйону ОУН, який з 2014 року захищає Україну від російських окупантів".
Громадське обговорення нової назви тривало з 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2024 року. Голосування серед містян проходило у застосунку "Київ Цифровий" в грудні 2023 року. "За" проголосувало 82% киян.
Раніше ми писали, що Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла.
Фото ілюстративне: Дніпровець