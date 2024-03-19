У Святошинському районі з’явиться сквер Героїв ОУН

8
Ірина Маймур
share share

Скверу у Святошинському районі присвоять назву "Сквер Героїв ОУН".

Про це повідомляє Київська міська рада. Відповідний проєкт рішення опублікували 18 березня.

Сквер розташований на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського й вулиці Ореста Васкула.

Перейменування відбудеться з метою "вшанування учасників підпілля Організації українських націоналістів (ОУН) під час Другої світової війни та учасників російсько-української війни, що були членами ОУН або бійцями Батальйону ОУН, який з 2014 року захищає Україну від російських окупантів".

Громадське обговорення нової назви тривало з 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2024 року. Голосування серед містян проходило у застосунку "Київ Цифровий" в грудні 2023 року. "За" проголосувало 82% киян.

Раніше ми писали, що Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла.

Фото ілюстративне: Дніпровець

Підтримуєте створення скверу з такою назвою?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 березня 2024
share share
Який вигляд можуть мати меморіальні дошки в Києві: дизайнер показав варіанти Який вигляд можуть мати меморіальні дошки в Києві: дизайнер показав варіанти Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці Сестри Фельдман відкрили майстерню-галерею на Рейтарській Сестри Фельдман відкрили майстерню-галерею на Рейтарській Киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі Киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.