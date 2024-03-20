Два будинки на Солом’янці можуть відключити від електрики через заборгованість

Два житлових будинки на проспекті Лобановського можуть відключити від електроенергії через заборгованість.

Про це повідомили в КМДА.

Там зазначають, що ризик відключення є наслідком великих боргів забудовника та його свавілля щодо законних співвласників будинку.

Наразі місто направило звернення до правоохоронних органів. Адже спроби мешканців, як ОСББ, врегулювати питання саботують власники технічних приміщень, яких пов’язують із забудовником.

Обидва будинки — 25-поверхівки, що мають сертифікати на введення в експлуатацію. Тому мешканці отримують електроенергію за ціною, що встановлена для населення.

Водночас забудовник досі не виконав технічні умови для належного функціонування системи електропостачання – трансформаторну підстанцію і розподільчу підстанцію. Тому прямих договорів з електропостачальною компанією у жителів немає. Оплата йде через забудовника — ЗАТ “Українська будівельна компанія”. Головою правління компанії є Олег Мороз.

Наразі заборгованість будинків складає понад 3 млн грн. За законом, в разі заборгованості та відсутності врегулювання питання енергетики мають відключати ЖК від електрики.

У будинку на проспекті Лобановського, 4В створене ОСББ. Однак наразі через неправомірні дії забудовника виникла конфліктна ситуація: право власності на невеликі частини підвального приміщення забудовник в особі Олега Мороза передав 183 особам — працівникам будівельної компанії та своїм родичам. Це, фактично, заблокувало роботу ОСББ і будь-які рішення в інтересах мешканців.

Другий будинок – ідентичний за технічними характеристиками. У ньому також створене ОСББ. Однак через конфронтацію з власником технічних приміщень правління ОСББ не може нормально функціонувати через скасований статут 2019 року (діє статут ОСББ, прийнятий ще у 2013 році), адже заблоковане право підпису голови ОСББ.

Наразі електропостачальна компанія відтермінувала дату відключення світла.

Раніше ми писали, що в Києві боржників почнуть відключати від світла.