У Києві боржників почнуть відключати від світла

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Валерія Гуржий
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Столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, пише "Економічна правда".

За його словами боржники отримуватимуть попередження, їх є два типи. Спершу людину сповіщають про борг через СМС, Viber, чати, дзвінки та просять сплатити борг, а другий тип попередження передує безпосередньо відключенню споживача.

"Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час сплатити борги. І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг", - зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, це не означає, що всі, хто має борги, почнуть отримувати сповіщення з 29 січня.

"Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій - це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше", - додав він.

Він наголосив, що сплатити борг можна і з-за кордону через сайт чи мобільний додаток з будь-якої точки світу. Сергій Коваленко також додав, що якщо в людини накопичився великий борг і не має повної суми на його оплату, то необхідно звернутися у компанію та укласти договір розстрочки.

За його даними наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн.

У разі відключення від електроенергії для її відновлення необхідно буде сплатити борг.

Фото: Unsplash\Rohan Makhecha

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Опубліковано: 12 січня 2024
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