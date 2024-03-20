У Києві можна пройти курси з підготовки до національного спротиву: як записатися
У Києві тривають заняття з підготовки цивільного населення до національного спротиву.
Про це повідомляє КМДА.
Кияни можуть опанувати воєнний вишкіл і здобути спеціальний фах безкоштовно.
Кожен охочий може взяти участь в одноденній, п’ятиденній програмі підготовки або пройти спецкурс.
Заняття проходять за такими напрямами:
- тактична медицина;
- психологічна підготовка;
- дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення;
- основи мінно-вибухової безпеки;
- навички роботи з БпЛА;
- тактико-спеціальна підготовка.
Навчання проводять інструктори, які мають бойовий досвід.
Заняття проходять на базі Центру підготовки до Національного спротиву КО “Муніципальна охорона”.
Записатися на курси можна, заповнивши форму за посиланням.
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Фото: Центр національного спротиву
Опубліковано: 20 березня 2024