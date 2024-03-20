У Києві можна пройти курси з підготовки до національного спротиву: як записатися

У Києві тривають заняття з підготовки цивільного населення до національного спротиву.

Про це повідомляє КМДА.

Кияни можуть опанувати воєнний вишкіл і здобути спеціальний фах безкоштовно.

Кожен охочий може взяти участь в одноденній, п’ятиденній програмі підготовки або пройти спецкурс.

Заняття проходять за такими напрямами:

тактична медицина;

психологічна підготовка;

дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення;

основи мінно-вибухової безпеки;

навички роботи з БпЛА;

тактико-спеціальна підготовка.

Навчання проводять інструктори, які мають бойовий досвід.

Заняття проходять на базі Центру підготовки до Національного спротиву КО “Муніципальна охорона”.

Записатися на курси можна, заповнивши форму за посиланням .

Раніше ми писали, як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію.

Фото: Центр національного спротиву