У Києві можна пройти курси з підготовки до національного спротиву: як записатися

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Наталія Габрух
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У Києві тривають заняття з підготовки цивільного населення до національного спротиву.

Про це повідомляє КМДА.

Кияни можуть опанувати воєнний вишкіл і здобути спеціальний фах безкоштовно.

Кожен охочий може взяти участь в одноденній, п’ятиденній програмі підготовки або пройти спецкурс.

Заняття проходять за такими напрямами:

  • тактична медицина;
  • психологічна підготовка;
  • дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення;
  • основи мінно-вибухової безпеки;
  • навички роботи з БпЛА;
  • тактико-спеціальна підготовка.

Навчання проводять інструктори, які мають бойовий досвід.

Заняття проходять на базі Центру підготовки до Національного спротиву КО “Муніципальна охорона”.

Записатися на курси можна, заповнивши форму за посиланням.

Раніше ми писали, як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію.

Фото: Центр національного спротиву

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Опубліковано: 20 березня 2024
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